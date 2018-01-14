14 Янв. 2018 2018-01-14T22:48:16+03:00

Власти Перу подтвердили гибель одного человека в результате землетрясения на юге страны Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Жертвой землетрясения в регионе Арекипа на юге Перу стал один человек. Об этом сообщила премьер-министр страны Мерседес Араос на своей странице в микроблоге Твиттер.

«Мы сожалеем о потере одной человеческой жизни, подтвержденной к настоящему моменту, и внимательно следим за здоровьем людей, которые получили ранения после землетрясения магнитудой 6,8 в Арекипе», - говорится в сообщении главы правительства.

Отмечается, что премьер провела совещание кабмина для оценки ущерба от стихии.

По данным Минздрава, в результате землетрясения пострадали 65 человек, сейчас им оказывается вся необходимая помощь.

«Некоторые из них получили легкие травмы, а одна беременная женщина находится под наблюдением, состояние ее здоровья защищено и контролируется», - говорится в сообщении ведомства.

Ранее Национальный институт гражданской обороны Перу доставил 100 палаток и матрасов для размещения местных жителей, чьи дома были разрушены подземным толчком.