Косачев: Действия коалиции США по созданию «сил пограничной безопасности» в Сирии нарушают устав ООН

14 Янв. 2018 2018-01-14T23:07:31+03:00

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Усилия возглавляемой США коалиции по созданию из отрядов сирийской оппозиции «сил пограничной безопасности» нарушают суверенитет арабской республики, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

Сенатор подчеркнул, что подобные действия по отношению к суверенному государству и члену ООН — это «откровенное нарушение устава ООН, международного права и суверенитета данного государства».

«Коалиция во главе с США — это не более чем химера, никакой коалиции в реальности не существует, а есть только односторонние действия США, поддерживаемые рядом стран либо из соображений союзнической солидарности, либо в силу обязательств, возникающих при получении соответствующей военной или экономической помощи», - сказал сенатор в интервью РИА Новости.

Ранее коалиция анонсировала создание пограничных отрядов из ветеранов «Сирийских демократических сил», оппозиционных правительству в Дамаске. Предполагается, что их расположат на границе с Ираком и Турцией, а также по течению Евфрата.