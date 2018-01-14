2018-01-14T23:20:38+03:00
Умные вещи

Аналитики предсказывают стремительный рост цен на смартфоны

Электронная техника подорожает из-за увеличения цен на кобальт
Юлия ДИВЕЕВА
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Электроника с литийионными аккумуляторами подорожаетЭлектроника с литийионными аккумуляторами подорожаетФото: Иван ПРОХОРОВ
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Мировой рост цен на электронику, смартфоны, компьютеры и электрокары предсказывают финансовые аналитики. По их данным, электроника начнет стремительно дорожать, и это связано с увеличением цены на кобальт.

Как передает RT со ссылкой на ведущего аналитика Amarkets Артема Деева,на подорожание металла повилял высокий спрос на него.

«Во всём мире активно идёт развитие отрасли электромобилестроения, а также производство смартфонов и другой электроники, где применяется кобальт. Всё это в последнее время вызвало даже дефицит кобальта», — пояснил он..

По сообщению издания, ситуация осложняется тем, что основной поставщик кобальта, одна из наиболее бедных и коррумпированных стран мира - Демократическая Республика Конго. Там металл до сих пор добывают кустарным способом с использованием детского труда.

Для изготовления одного смартфона необходимо 5-10 граммов кобальта, для ноутбука — около 30 граммов, для электроавтомобиля от 5 до 20 килограммов.

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