2018-01-15T00:19:14+03:00
В мире

Напавшую на Земана феминистку из Украины условно осудили и депортируют из Чехии

Ангелина Диаш пыталась помешать действующему президенту страны проголосовать на выборах
Юлия ДИВЕЕВА
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Активистка движения Femen пыталась напасть на президента Чехии Милоша Земана на избирательном участкеАктивистка движения Femen пыталась напасть на президента Чехии Милоша Земана на избирательном участкеФото: REUTERS
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Активистку группы Femen из Украины Ангелину Диаш высылают их Чехии после ее нападения на президента страны Милоша Земана на избирательном участке. Об этом в воскресенье сообщила адвокат Луция Грда.

По ее словам, рассмотрение дела феминистки проходило в ускоренном порядке. Обвинение требовало для Диаш три года тюрьмы за хулиганство. В итоге суд пятого пражского района приговорил украинку к трем месяцам тюрьмы условно и депортации, передает ТАСС.

"Диаш приговорена к трем месяцем заключения условно с испытательным сроком один год. Она будет депортирована из Чехии, хотя считает себя невиновной", - пояснила Грда.

Напомним, в пятницу во время президентских выборов в Чехии. Диаш напала на действующего главу государства на избирательном участке. Она выбежала навстречу Земану с обнаженной грудью, после чего ее сразу же задержала охрана. Президента также увели с участка в машину. Позже он все же вернулся и проголосовал..

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