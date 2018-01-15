Турция осудила США за планы обучать бойцов сирийской оппозиции
Решение США готовить бойцов отрядов "Сирийских демократических сил" (СДС) для охраны сирийско-турецкой границы является недопустимым. Такое заявление сделал официальный представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын.
"Эта ситуация недопустима. Турция оставляет за собой право делать все необходимое в борьбе с терроризмом", - сказал он.
По мнению турецкого МИДа, сотрудничество коалиции с партией "Демократический союз" (ДС) и отрядами "Сил народной самообороны" (СНС) угрожает национальной безопасности Турции и целостности Сирии. Оно также противоречит данным Вашингтоном обязательствам и заявлениям, передает ТАСС.
"Мы не приемлем такого рода инициативы. Мы осуждаем это ошибочное решение и хотим еще раз напомнить, что Турция оставляет за собой право устранять любого рода угрозы", - говорится в заявлении МИД Турции.
Ранее коалиция анонсировала создание пограничных отрядов из ветеранов «Сирийских демократических сил», оппозиционных правительству в Дамаске.