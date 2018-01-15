2018-01-15T01:53:40+03:00
Политика

Турция осудила США за планы обучать бойцов сирийской оппозиции

В Анкаре заявили, что этот шаг угрожает нацбезопасности страны и целостности Сирии
Юлия ДИВЕЕВА
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В Турции возмущены решением США обучать военному делу сирийскую оппозициюВ Турции возмущены решением США обучать военному делу сирийскую оппозициюФото: REUTERS
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Решение США готовить бойцов отрядов "Сирийских демократических сил" (СДС) для охраны сирийско-турецкой границы является недопустимым. Такое заявление сделал официальный представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын.

"Эта ситуация недопустима. Турция оставляет за собой право делать все необходимое в борьбе с терроризмом", - сказал он.

По мнению турецкого МИДа, сотрудничество коалиции с партией "Демократический союз" (ДС) и отрядами "Сил народной самообороны" (СНС) угрожает национальной безопасности Турции и целостности Сирии. Оно также противоречит данным Вашингтоном обязательствам и заявлениям, передает ТАСС.

"Мы не приемлем такого рода инициативы. Мы осуждаем это ошибочное решение и хотим еще раз напомнить, что Турция оставляет за собой право устранять любого рода угрозы", - говорится в заявлении МИД Турции.

Ранее коалиция анонсировала создание пограничных отрядов из ветеранов «Сирийских демократических сил», оппозиционных правительству в Дамаске.

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