Губернатор Гавайев рассказал о причине ложной ракетной тревоги
Жители американского штата Гавайи получили в субботу сообщение на свои мобильные телефоны о приближающейся баллистической ракете из-за ошибки сотрудника службы чрезвычайных ситуаций. Об этом рассказал губернатор Дэвид Иге.
"Произошла ошибка во время стандартной процедуры передачи смены, сотрудник нажал не на ту кнопку", - сказал он в интервью CNN.
По словам Иге, оповещение было отправлено не только на мобильные телефоны жителей штата, но и на радио и телевидение. Он уже извинился перед гавайцами за этот инцидент, а также пообещал принять меры для улучшения системы оповещения.
Федеральная комиссия по связи США начала расследование данного инцидента. Президенту Дональду Трампу сообщили об "учениях штата по обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям".
Напомним, 13 января жители Гавайев получили СМС о том, что в сторону Гавайских островов летит баллистическая ракета. В сообщении говорилось, что это не учебная тревога. У людей началась паника.Власти лишь через 40 минут дали "отбой".