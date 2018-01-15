2018-01-15T02:27:31+03:00
В мире

Губернатор Гавайев рассказал о причине ложной ракетной тревоги

Во время пересменки один из сотрудников службы ЧС нажал не на ту кнопку
Юлия ДИВЕЕВА
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Губернатор штата Гавайи Дэвид Иге. Фото: стоп-кадрГубернатор штата Гавайи Дэвид Иге. Фото: стоп-кадр
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Жители американского штата Гавайи получили в субботу сообщение на свои мобильные телефоны о приближающейся баллистической ракете из-за ошибки сотрудника службы чрезвычайных ситуаций. Об этом рассказал губернатор Дэвид Иге.

"Произошла ошибка во время стандартной процедуры передачи смены, сотрудник нажал не на ту кнопку", - сказал он в интервью CNN.

По словам Иге, оповещение было отправлено не только на мобильные телефоны жителей штата, но и на радио и телевидение. Он уже извинился перед гавайцами за этот инцидент, а также пообещал принять меры для улучшения системы оповещения.

Федеральная комиссия по связи США начала расследование данного инцидента. Президенту Дональду Трампу сообщили об "учениях штата по обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям".

Напомним, 13 января жители Гавайев получили СМС о том, что в сторону Гавайских островов летит баллистическая ракета. В сообщении говорилось, что это не учебная тревога. У людей началась паника.Власти лишь через 40 минут дали "отбой".

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