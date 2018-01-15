2018-01-15T08:31:38+03:00
В мире

Во Франции по делу Керимова арестовали швейцарского бизнесмена

Предпринимателя подозревают в участии в махинациях по приобретению недвижимости и отмыванию денег
Юлия ДИВЕЕВА
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Российский сенатор Сулейман КеримовРоссийский сенатор Сулейман КеримовФото: REUTERS
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Еще один фигурант по делу российского сенатора Сулеймана Керимова арестован во Франции. Судья решил, что швейцарский бизнесмен Александр Студхальтер останется под стражей на время расследования.

Предпринимателя подозревают в том, что он был подставным лицом Керимова в сделках по приобретению недвижимости на Французской Ривьере, в том числе виллы в Кап-д'Антиб.

Как пишет Nice-Matin, Студхальтера задержали 12 января. Эту информацию подтвердили изданию источники в близком окружении швейцарца. Известно, что бизнесмен сразу подал апелляцию и уверен, что суд признает его арест необоснованным. Он категорически отвергает все обвинения, которые ему предъявляют.

Напомним, члена Совета Федерации Сулеймана Керимова во Франции обвинили в неуплате налогов на €400 млн. Он был задержан в аэропорту Ниццы вечером 20 ноября и до предъявления обвинения два дня провел в камере. Суд разрешил сенатору выйти под залог в пять миллионов евро, но запретил покидать Ниццу.

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