Во Франции по делу Керимова арестовали швейцарского бизнесмена
Еще один фигурант по делу российского сенатора Сулеймана Керимова арестован во Франции. Судья решил, что швейцарский бизнесмен Александр Студхальтер останется под стражей на время расследования.
Предпринимателя подозревают в том, что он был подставным лицом Керимова в сделках по приобретению недвижимости на Французской Ривьере, в том числе виллы в Кап-д'Антиб.
Как пишет Nice-Matin, Студхальтера задержали 12 января. Эту информацию подтвердили изданию источники в близком окружении швейцарца. Известно, что бизнесмен сразу подал апелляцию и уверен, что суд признает его арест необоснованным. Он категорически отвергает все обвинения, которые ему предъявляют.
Напомним, члена Совета Федерации Сулеймана Керимова во Франции обвинили в неуплате налогов на €400 млн. Он был задержан в аэропорту Ниццы вечером 20 ноября и до предъявления обвинения два дня провел в камере. Суд разрешил сенатору выйти под залог в пять миллионов евро, но запретил покидать Ниццу.