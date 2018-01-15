Соперник Земана на выборах президента Чехии опасается влияния Кремля на избирателей

15 Янв. 2018 2018-01-15T03:51:11+03:00

Иржи Драгош заявил, что Россия заинтересована во вмешательстве в выборы

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Служба безопасности Чехии допускают возможность вмешательства России в выборы президента Чехии. Об этом заявил соперник нынешнего главы государства Милоша Земана - глава национальной Академии наук Иржи Драгош.

"Продолжаю думать, что Россия заинтересована вмешаться в наши выборы. Российские спецслужбы заинтересованы, чтобы Милош Земан был переизбран. Я не могу это доказать, но эту возможность допускает и Служба безопасности Чехии в своем годовом отчете", - заявил он в эфире Чешского радио.

Драгоша, уверен, что Россия представляет угрозу для Чехии и ее союзников по Североатлантическому альянсу, поскольку в российской военной доктрине прописано, что крупнейшим военным противником является НАТО.

Отметим, по итогам первого тура Милош Земан набрал 38,56% голосов избирателей и занимает лидирующую позицию. Драгош получил 26,60% голосов и вышел во второй тур, который запланирован на 26-27 января.