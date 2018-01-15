2018-01-15T03:51:11+03:00
Политика

Соперник Земана на выборах президента Чехии опасается влияния Кремля на избирателей

Иржи Драгош заявил, что Россия заинтересована во вмешательстве в выборы
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments20
Кандидат в президенты Чехии Иржи ДрагошКандидат в президенты Чехии Иржи ДрагошФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Служба безопасности Чехии допускают возможность вмешательства России в выборы президента Чехии. Об этом заявил соперник нынешнего главы государства Милоша Земана - глава национальной Академии наук Иржи Драгош.

"Продолжаю думать, что Россия заинтересована вмешаться в наши выборы. Российские спецслужбы заинтересованы, чтобы Милош Земан был переизбран. Я не могу это доказать, но эту возможность допускает и Служба безопасности Чехии в своем годовом отчете", - заявил он в эфире Чешского радио.

Драгоша, уверен, что Россия представляет угрозу для Чехии и ее союзников по Североатлантическому альянсу, поскольку в российской военной доктрине прописано, что крупнейшим военным противником является НАТО.

Отметим, по итогам первого тура Милош Земан набрал 38,56% голосов избирателей и занимает лидирующую позицию. Драгош получил 26,60% голосов и вышел во второй тур, который запланирован на 26-27 января.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
СК возбудил два новых дела после обстрелов населенных пунктов Донбасса
Путин поручил продлить программу «Доступная среда» до 2025 года
В Сирии боевики пять раз за сутки нарушили режим перемирия
Эксперт о безопасности в школах: необходимо устанавливать рамки металлодетектора на входе
Лавров: США боятся честной конкуренции, в том числе в спорте
В смертельном ДТП в Камеруне погиб 21 человек
При обрушении здания фондовой биржи в Джакарте пострадали 28 человек
Появилось видео с места нападения на школу в Перми
МИД напомнил о готовности РФ поддержать диалог между США и КНДР
Лавров: США и их союзники хотят вести дела на основе ультиматумов
Лавров указал на попытки США сорвать ядерную сделку с Ираном
СМИ: МВД планирует исключить штрафы за побои из КоАП
Неизвестный похитил из квартиры безработного москвича 50 млн рублей