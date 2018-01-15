2018-01-15T04:20:01+03:00
В мире

На Гавайях изменили процедуру оповещения жителей о ЧС

После ошибочного сообщения о ракетной атаке власти штата приняли новую инструкцию
Юлия ДИВЕЕВА
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Надпись на табло "Угрозы нет" на острова Оаху.Надпись на табло "Угрозы нет" на острова Оаху.Фото: REUTERS
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Теперь жители Гавайев будут получать оповещения о чрезвычайных ситуациях только после подтверждения отправления двумя сотрудниками Службы ЧС штата. Об этом рассказал глава ведомства Верн Мияги. По его словам, власти изменили инструкцию по оповещению населения после произошедшего в субботу сбоя.

"Активация и проверка тестовых и действительных уведомлений о приближающейся ракете теперь будет осуществляться двумя сотрудниками службы. Мы также сможем в течение секунд отменить оповещение в случае ошибки", - рассказал Мияги.

Он также взял на себя ответственность за разосланное оповещение о ракетном ударе и за то, что опровержение этого сообщение было отправлено населению лишь через 38 минут, пишет USA Today.

По словам Мияги, сотрудники службы уже через три минуты поняли свою ошибку, но из-за того, что компьютерная система просто не была запрограммирована на такого рода случаи им пришлось потратить время на создание необходимой программной команды, чтобы отправить опровержение.

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