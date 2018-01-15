РАН прогнозирует постепенный рост цен на нефть в ближайшие три года

15 Янв. 2018 2018-01-15T04:49:45+03:00

При этом аналитики считают, что стоимость сырья не превысит 70 долларов за баррель

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В ближайшие три года цены на нефть будут постепенно расти: от минимальных 60 долларов за баррель в 2018 году до 67 долларов за баррель в 2020-м году. Такой прогноз опубликовала Российская академия наук.

Как пояснил один из авторов этого доклада, замдиректора Института народно-хозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв стоимость «черного золота» вряд ли превысит уровень 70 долларов за баррель.

«Сейчас цена нефти находится вблизи $70 за баррель, но выше она вряд ли поднимется. США постепенно размораживают свои сланцевые месторождения, и это будет сдерживать рост цен. Но также мы не ожидаем и резких падений», — сказал он.

Если прогноз сбудется, Фонд национального благосостояния (ФНБ) будет ежегодно пополняться на 1 трлн рублей за счет сверхдоходов от продажи сырья, пишут «Известия».

Напомним, 3 декабря стоимость нефти сорта Brent превысила отметку в 68 долларов за баррель, подорожав сразу на 2,1%. На цену влияет соглашение об ограничении добычи сырья между странами производителями нефти.