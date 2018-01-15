2018-01-15T08:20:59+03:00
В мире

Трамп пообещал решить проблему с ложными оповещениями о ЧС

Федеральное правительство присоединится к властям Гавайев для решения этого вопроса
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Проблема с рассылкой ложных сообщений о чрезвычайных ситуациях на Гавайях будет решена. Такое обещание дал президент США Дональд Трамп в воскресенье, комментируя инцидент с сообщением о ракетной атаке на штат.

"Мы надеемся, что это больше не повторится. Некоторые из этих людей раздражены, но, возможно, мы решим проблему так, что им не придется больше раздражаться", - сказал он.

Глава государства отметил, что федеральное правительство подключится к решению этого вопроса. Он похвалил руководство штата за то, что оно взяло на себя всю ответственность за произошедшее, передает ТАСС.

Ранее стало известно, что власти шата приняли решение изменить инструкцию по оповещению населения. Теперь жители Гавайев будут получать сообщения о чрезвычайных ситуациях только после подтверждения отправления двумя сотрудниками Службы ЧС штата.

Гебернатор Гавайев Дэвид Иге извинился за инцидент и объяснил, что произошла ошибка во время стандартной процедуры передачи смены - сотрудник нажал не на ту кнопку.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
СК возбудил два новых дела после обстрелов населенных пунктов Донбасса
Путин поручил продлить программу «Доступная среда» до 2025 года
В Сирии боевики пять раз за сутки нарушили режим перемирия
Эксперт о безопасности в школах: необходимо устанавливать рамки металлодетектора на входе
Лавров: США боятся честной конкуренции, в том числе в спорте
В смертельном ДТП в Камеруне погиб 21 человек
При обрушении здания фондовой биржи в Джакарте пострадали 28 человек
Появилось видео с места нападения на школу в Перми
МИД напомнил о готовности РФ поддержать диалог между США и КНДР
Лавров: США и их союзники хотят вести дела на основе ультиматумов
Лавров указал на попытки США сорвать ядерную сделку с Ираном
СМИ: МВД планирует исключить штрафы за побои из КоАП
Неизвестный похитил из квартиры безработного москвича 50 млн рублей