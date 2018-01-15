Трамп пообещал решить проблему с ложными оповещениями о ЧС

15 Янв. 2018 2018-01-15T08:20:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Проблема с рассылкой ложных сообщений о чрезвычайных ситуациях на Гавайях будет решена. Такое обещание дал президент США Дональд Трамп в воскресенье, комментируя инцидент с сообщением о ракетной атаке на штат.

"Мы надеемся, что это больше не повторится. Некоторые из этих людей раздражены, но, возможно, мы решим проблему так, что им не придется больше раздражаться", - сказал он.

Глава государства отметил, что федеральное правительство подключится к решению этого вопроса. Он похвалил руководство штата за то, что оно взяло на себя всю ответственность за произошедшее, передает ТАСС.

Ранее стало известно, что власти шата приняли решение изменить инструкцию по оповещению населения. Теперь жители Гавайев будут получать сообщения о чрезвычайных ситуациях только после подтверждения отправления двумя сотрудниками Службы ЧС штата.

Гебернатор Гавайев Дэвид Иге извинился за инцидент и объяснил, что произошла ошибка во время стандартной процедуры передачи смены - сотрудник нажал не на ту кнопку.