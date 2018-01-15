2018-01-15T06:56:38+03:00
Происшествия

Место крушения иранского танкера сняли с самолета

В море горят тонны горючего и обломки судна [видео]
Юлия ДИВЕЕВА
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Крушение иранского танкера у побережья Китая может оказать негативное влияние на экологию всего регионаКрушение иранского танкера у побережья Китая может оказать негативное влияние на экологию всего регионаФото: REUTERS
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Гигантское пятно полыхающей нефти осталось на поверхности Восточно-Китайского моря после крушения иранского танкера Sanchi. Место, где затонуло судно, сняли с самолета.

На кадрах, опубликованных RT, видно, что танкер полностью ушел под воду. На поверхности остались лишь обломки и масляное пятно. Корабль перевозил 136 тысяч тонн газового конденсата. Экологи считают, что это крушение в итоге отзовется очень опасными последствиями во всем регионе.

Место крушения иранского танкера у побережья Китая.Из самолета сняли огромное горящее пятно нефти

Напомним, танкер Sanchi столкнулся с гонконгским сухогрузом Crystal 6 января. Экипаж китайского судна удалось эвакуировать. На борту танкера находились 30 граждан Ирана и два- Бангладеш. Все они погибли сразу после столкновения из-за последовавшего взрыва и выброса токсичного газа.

Судно затонуло в воскресенье. Все это время его пытались потушить. Площадь горящего разлившегося горючего в море около десяти квадратных километров.

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