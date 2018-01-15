2018-01-15T07:18:47+03:00
Москва

Погода в Москве на 15 января 2018 года: столики термометров опустятся до -5 градусов

Синоптики рассказали о погоде в Москве на 15 января 2018 года
Дарья ИВАШКИНА
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В понедельник, 15 января, столики термометров в Москве опустятся до -5 градусовВ понедельник, 15 января, столики термометров в Москве опустятся до -5 градусовФото: Евгения ГУСЕВА
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Синоптики поделились прогнозом погоды в Москве на 15 января 2018 года. Как и обещали специалисты, на прошлой неделе в столицу пришли морозы. А в понедельник температура воздуха в городе составит -3…-5 градусов. Причем ожидается переменная облачность и слабый ветер. При этом местами в городе пройдет небольшой снег.

В ночь на вторник столбики термометров опустятся до -5…-7 градусов, сообщает Гидрометцентр России. Кроме того, в темное время суток в мегаполисе также не исключен небольшой снег.

Напомним, эта зима долгое время не отличалась очень сильными морозами. Однако на прошлой неделе в столичный регион начали поступать холодные массы воздуха из Арктики. В результате 13 января стало самым холодным днем текущей зимы: тогда температура воздуха на базовой московской метеостанции на ВДНХ опускалась до -8,7 градуса.

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