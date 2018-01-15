Американский профессор напомнил США об исторической связи Крыма с Россией

15 Янв. 2018 2018-01-15T07:34:06+03:00

Российские воины не раз сражались за Крым против иностранных захватчиков Фото: Евгения ГУСЕВА

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Полуостров Крым связывает с Россией долгая общая история, поэтому США не следует ждать, что РФ откажется от региона. Такое мнение высказал преподаватель Военно-морского колледжа США в Ньюпорте Лайл Голдстайн в своей статье для сайта National Interest

По его мнению, Вашингтон сейчас строит свою стратегию на абсурдном антиисторическом неолиберальном фундаменте, игнорируя тот факт, что Крым стал российским еще в 1783 году. Голдстайн также напоминает, что русские не раз защищали Крым в кровопролитных сражениях. Например от Британии, Франции и Османской империи в Крымской войне .

Он отмечает, что в то время в США общественное мнение было абсолютно пророссийским. А цель Британии и Франции была тогда такоей же, как сегодня у НАТО – сдерживание «российской агрессии»

«Более глубокое знание истории могло бы помочь американским политикам выработать более ответственную политику, чтобы остановить «свободное падение» в американо-российских отношениях, которое сказывается на всем мире», - написал профессор.