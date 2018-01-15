СМИ: Россия планирует ввести санкции против сотрудников WADA

15 Янв. 2018 2018-01-15T07:34:27+03:00

В настоящее время устанавливается круг лиц, причастных к отстранению нашей сборной от Олимпиады-2018

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В понедельник, 15 января, в СМИ появилась информация, что российское правительство начало разработку санкций в отношении некоторых функционеров Всемирного антидопингового агентства (WADA) и других лиц, так или иначе причастных к отстранению российской сборной от XXIII зимних Олимпийских игр, которые пройдут в феврале в Пхенчхане.

Как заявил журналистам председатель комиссии Совета Федерации (СФ) по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Андрей Климов, в настоящее время устанавливается круг лиц, виновных в отстранении наших спортсменов.

«Мы должны вывести на божий свет людей, которые за спиной Международного олимпийского комитета (МОК), используя WADA, подталкивали к отстранению нашей сборной. Мы поставили задачу и на данный момент решаем ее на основе проверенных фактов», - цитируют сенатора «Известия».

Напомним, 5 декабря минувшего года МОК отстранил наших спортсменов от участия в ОИ-2018, обвинив в систематических нарушениях антидопинговых правил.