2018-01-15T07:34:27+03:00
Спорт

СМИ: Россия планирует ввести санкции против сотрудников WADA

В настоящее время устанавливается круг лиц, причастных к отстранению нашей сборной от Олимпиады-2018
Дарья ИВАШКИНА
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СМИ: Россия планирует ввести санкции против сотрудников Всемирного антидопингового агентства (WADA)СМИ: Россия планирует ввести санкции против сотрудников Всемирного антидопингового агентства (WADA)Фото: REUTERS
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В понедельник, 15 января, в СМИ появилась информация, что российское правительство начало разработку санкций в отношении некоторых функционеров Всемирного антидопингового агентства (WADA) и других лиц, так или иначе причастных к отстранению российской сборной от XXIII зимних Олимпийских игр, которые пройдут в феврале в Пхенчхане.

Как заявил журналистам председатель комиссии Совета Федерации (СФ) по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Андрей Климов, в настоящее время устанавливается круг лиц, виновных в отстранении наших спортсменов.

«Мы должны вывести на божий свет людей, которые за спиной Международного олимпийского комитета (МОК), используя WADA, подталкивали к отстранению нашей сборной. Мы поставили задачу и на данный момент решаем ее на основе проверенных фактов», - цитируют сенатора «Известия».

Напомним, 5 декабря минувшего года МОК отстранил наших спортсменов от участия в ОИ-2018, обвинив в систематических нарушениях антидопинговых правил.

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