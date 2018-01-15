2018-01-15T07:43:43+03:00
Спорт

Михаил Южный проиграл на Austrlian Open уругвайцу Куэвасу в первом круге

Поединок российского теннисиста длился более двух часов
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Михаил Южный.Михаил Южный.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В понедельник, 15 января, в Мельбурне стартовал розыгрыш первого в этом году турнира серии "Большого шлема" - Открытого чемпионата Австралии. В поединке первого круга россиянин Михаил Южный потерпел поражение. Он уступил Пабло Куэвасу в трех сетах.

Итоговый счет встречи - 6:7 (7:9), 3:6, 5:7. Встреча продолжалась 2 часа и 23 минуты. Россиянин, таким образом, завершил свои выступления в Австралии. А вот уругваец в следующем поединке сыграет против американца Райана Харрисона.

Отметим, что главная звезда российского тенниса Мария Шарапова сыграет свой поединок завтра. В стартовом поединке Austrlian Open она сразится с немкой Татьяной Марией.Михаил Южный проиграл на Austrlian Open уругвайцу Куэвасу в первом круге

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