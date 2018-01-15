2018-01-15T07:55:57+03:00
Спорт

Лионель Месси побил рекорд Герда Мюллера по числу голов в одной лиге

На счету аргентинца 366 мячей в чемпионате Испании за "Барселону"
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Лионель Месси и Луис Суарес.Лионель Месси и Луис Суарес.Фото: REUTERS
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Очередной рекорд покорился форварду "Барселоны" и сборной Аргентины Лионелю Месси. Он отличился в победой игре против "Реал Сосьедада" (4:2) на 85-й минуте. Этот мяч стал для Лео 366-м в 401 матчей за "Барсу" в чемпионате Испании.

Такой показатель - это новый рекорд, который держался с 1979 года. Легендарный немец Герд Мюллер с 1964 по 1979 годы выступал за "Баварию" и забил 365 голов в 427 матчах за мюнхенский клуб. Теперь же эта вершина покорилась Лионелю Месси.

В основном составе "Барселоны" Месси играет с 2004 года. И его новый контракт, заключенный в прошлом ноябре, действует до конца сезона 2020/2021 годов. Аргентинец пять раз признавался лучшим футболистом мира.

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