В США сгорело судно-казино Sun Cruz

15 Янв. 2018 2018-01-15T07:59:20+03:00

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В минувшее воскресенье, 14 января, пожар вспыхнул на судне-казино Sun Cruz в американском штате Флорида. Возгорание произошло в машинном отделении, когда судно находилось в районе порта Порт-Ричи.

В момент ЧП на борту было 50 человек. Все они спрыгнули в воду, узнав о пожаре. И всем им удалось спастись: пассажиры смогли самостоятельно доплыть до берега.

Однако в результате инцидента все-таки пострадали 15 человек: некоторые из них отравились продуктами горения, а у остальных переохлаждение. Все они были доставлены в больницу, сообщает WFLA. Причем состояние одного из пострадавших врачи оценивают как критическое.

Кстати, напомним, в ноябре прошлого года в Японском море в 200 милях от берега горело судно «Иман», следовавшее из японского порта Тояма во Владивосток под флагом Того. На пароходе компании «Индертон» в тот момент находился 21 гражданин России. Причем тогда возгорание произошло в двигателе.