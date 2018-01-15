Саакашвили не верит, что Порошенко написал заявление в ФСБ

15 Янв. 2018 2018-01-15T08:03:30+03:00

Экс-президент Грузии не может себе представить, что украинский лидер "мог быть таким глупым"

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Бывший губернатор Одесской области, оппозиционер Михаил Саакашвили неожиданно поддержал действующего президента Украины Петра Порошенко в скандале о его заявлении в ФСБ с обещанием не вести антироссийскую деятельность.

«Мне слабо верится что он мог написать этот документ собственноручно, учитывая, что рукописи не горят», - написал экс-президент Грузии на своей странице в Facebook.

Он отметил, что Порошенко действительно поддерживает связь с Россией, однако в других вопросах. Так, по его словам, 29 декабря в телефонном разговоре с Путиным его бывший друг просил сотрудничества в деле против Саакашвили.

«Я не графолог, чтобы сопоставлять почерк. И все же при том, что я считаю президентство Порошенко на этом этапе уже очень вредным для страны, не могу поверить, чтобы он был таким глупым, чтобы оставить такой официальный документ о сотрудничестве с ФСБ», — уверен оппозиционер.

Ранее сообщалось о заявлениях Порошенко в ФСБ от 2007 года, в которых он обязуется не вредить России.