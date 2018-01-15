2018-01-15T08:20:11+03:00
Политика

В России начался эксперимент по маркировке табака

Теперь производители будут наносить двухмерный штрих-код на каждую пачку сигарет
Дарья ИВАШКИНА
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В России начался эксперимент по маркировке табакаВ России начался эксперимент по маркировке табакаФото: Иван ПРОХОРОВ
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‍В России с понедельника, 15 января, начинается эксперимент по маркировке табачной продукции, который продлится до конца года. Его цель - проверить эффективность механизма маркировки для обеспечения подлинности товаров, а также для противодействия незаконным ввозу, производству и обороту сигарет.

Таким образом, теперь производители, согласившиеся участвовать в эксперименте, будут маркировать каждую пачку сигарет двухмерным уникальным штрих-кодом, содержащим информацию, которая поможет подтвердить подлинность продукции: наименование марки, дата, место и время производства.

Этот код можно будет отсканировать при помощи приложения на телефоне и получить информацию о сигаретах, передает РИА Новости.

Кстати, отметим, в настоящее время в России маркируются меховые изделия. Кроме того, запущен пилотный проект по маркировке лекарств. Также планируется маркировать обувь, одежду и постельное белье. А уже с 1 июля 2018 года в России могут ввести обязательную маркировку пива.

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