15 Янв. 2018 2018-01-15T09:40:28+03:00

Два взрыва прогремели в Багдаде: погибли не менее 26 человек Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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В понедельник утром, 15 января, два взрыва прогремели на площади Тайеран в Багдаде. Предположительно, оба взрывных устройства привели в действие террористы-смертники.

По последним данным, в результате инцидента погибли не менее 26 человек, и еще около 90 местных жителей получили травмы различной степени тяжести, сообщает телеканал Al Arabiya.

Другие подробности происшествия пока не приводятся. Пока ни одна террористическая организация не взяла на себя ответственность за случившееся.

Кстати, отметим, подобные атаки уже давно не редкость в Багдаде. К примеру, в октябре прошлого года на юго-востоке города произошел теракт, жертвами которого стали 17 человек. Тогда сначала двое террористов открыли огонь по мирным жителям на рынке в районе Эн-Нахран, а затем один из них привел в действие «пояс шахида».