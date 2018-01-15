Неизвестный похитил из квартиры безработного москвича 50 млн рублей

15 Янв. 2018 2018-01-15T10:25:23+03:00

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Из квартиры на северо-востоке Москвы было похищено около 50 миллионов рублей. Жертвой вора стал безработный местный житель, который и сообщил о произошедшем в правоохранительные органы.

"В полицию накануне поступило сообщение о краже от неработающего мужчины, который сообщил, что из его квартиры на Сельскохозяйственной улице похищены деньги", - передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД по Москве.

По версии правоохранителей, злоумышленник проник в квартиру и вынес оттуда 12 млн рублей, 350 тысяч долларов и 250 тысяч евро. Общая сумма украденного составила примерно 50 млн рублей.

В настоящий момент по факту инцидента уже возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Столичные полицейские продолжают розыск неизвестного злоумышленника. Никаких задержаний пока не производилось, личность преступника также не установлена.