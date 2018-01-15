СМИ: МВД планирует исключить штрафы за побои из КоАП

15 Янв. 2018 2018-01-15T10:27:08+03:00

В этом случае в Административном кодексе останутся только два других вида наказания за подобные преступления

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В понедельник, 15 января, стало известно о планах МВД и министерства юстиции России проработать вопрос об исключении наказания за побои в виде штрафа из Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).

По некоторым данным, проработать этот вопрос рекомендовала правительственная комиссия по профилактике правонарушений, возглавляемая министром внутренних дел нашей страны Владимиром Колокольцевым.

Таким образом, в случае если штрафы будут отменены, то в КоАП останутся только два других вида наказания за побои. Это административный арест (сроком до 15 суток) и обязательные работы (до 120 часов), пишет газета «Известия». Как считают эксперты, эти воспитательные меры более эффективны, чем штраф.

Напомним, статья о побоях была декриминализована летом 2016 года: тогда такие преступления, как побои и уклонение от уплаты алиментов, перенесли в разряд административных правонарушений. А в начале 2017 года к таковым были отнесены и побои в семье.