2018-01-15T10:40:15+03:00
Политика

Лавров указал на попытки США сорвать ядерную сделку с Ираном

Последние заявления Вашингтона спровоцировали обострение мировой напряженности
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Сергей Лавров на ежегодной пресс-конференцииСергей Лавров на ежегодной пресс-конференцииФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Министр иностранных дел Сергей Лавров указал на попытки американцев сорвать реализацию ядерной сделки с Ираном. По мнению депутата, многие действия США спровоцировали обострение и так напряженной мировой обстановки. Об этом он сказал во время ежегодной большой пресс-конференции.

"Последние заявления, нацеленные на то, чтобы сорвать реализацию Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, тоже не добавили оптимизма и стабильности", — подчеркнул Лавров.

Он также отметил и негативное влияние Вашингтона на ситуацию с Северной Кореей. Попытки американцев разрешить конфликт с КНДР "силовым путем" серьезно усложнили процесс решения вопроса мирным способом. По словам главы МИД РФ, весь прошлый год был непростым, поскольку многочисленные очаги напряженности сохранились в различных районах мира.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24