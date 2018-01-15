Лавров указал на попытки США сорвать ядерную сделку с Ираном

15 Янв. 2018 2018-01-15T10:40:15+03:00

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Министр иностранных дел Сергей Лавров указал на попытки американцев сорвать реализацию ядерной сделки с Ираном. По мнению депутата, многие действия США спровоцировали обострение и так напряженной мировой обстановки. Об этом он сказал во время ежегодной большой пресс-конференции.

"Последние заявления, нацеленные на то, чтобы сорвать реализацию Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, тоже не добавили оптимизма и стабильности", — подчеркнул Лавров.

Он также отметил и негативное влияние Вашингтона на ситуацию с Северной Кореей. Попытки американцев разрешить конфликт с КНДР "силовым путем" серьезно усложнили процесс решения вопроса мирным способом. По словам главы МИД РФ, весь прошлый год был непростым, поскольку многочисленные очаги напряженности сохранились в различных районах мира.