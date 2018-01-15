Лавров: США и их союзники хотят вести дела на основе ультиматумов

15 Янв. 2018 2018-01-15T10:42:47+03:00

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая в понедельник, 15 января, на ежегодной большой пресс-конференции, выразил сожаления по поводу того, что США и их союзники руководствуются в своей внешней политике исключительно языком ультиматумов.

По мнению главы российского внешнеполитического ведомства, Вашингтон просто не хочет признать «реальности формирующего многополярного мира». «К сожалению, наши американские коллеги и их союзники по-прежнему хотят вести дела исключительно на основе диктата, ультиматумов, не хотят слушать точку зрения других центров мировой политики», - сказал глава МИД РФ.

Кстати, напомним, в сентябре прошлого года бывший советник Михаила Горбачева Рейн Мюллерсон заметил, что Соединенные Штаты Америки не терпят конкурентов, однако, по его мнению, многополярный мир вопреки им уже существует.