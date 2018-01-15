МИД напомнил о готовности РФ поддержать диалог между США и КНДР

15 Янв. 2018 2018-01-15T10:59:04+03:00

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Министерство иностранных дел России в очередной раз напомнило о готовности поддержать двусторонний прямой диалог между США и КНДР по ядерной проблеме на полуострове. Также ведомство готово сопровождать переговоры и в рамках шестистороннего процесса, вместе с Китаем, Южной Кореей и Японией.

Такое заявление сделал глава МИД Сергей Лавров в ходе ежегодной итоговой пресс-конференции. Он напомнил, что у РФ с КНР есть совместная инициатива относительно перехода от противоборства к политическому урегулированию.

"Для начала мы предлагаем всем успокоиться и заморозить любые конфронтационные действия, прежде всего, действия, связанные с проведением военных мероприятий, будь то запуски ракет, испытания ядерного оружия или организация крупномасштабных маневров, которые Соединенные Штаты с Республикой Корея, а затем и Японией проводили и проводят в этом регионе", — сказал дипломат.