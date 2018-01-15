Лавров: США боятся честной конкуренции, в том числе в спорте

15 Янв. 2018 2018-01-15T11:32:08+03:00

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Администрация президента США Дональда Трампа и американские власти в целом боятся честной конкуренции на международной арене по целому ряду направлений, включая спорт. Такое мнение высказал глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в ходе ежегодной большой пресс-конференции.

"Мне кажется, в действиях нынешней администрации США, как и в действиях администрации Барака Обамы, это наследие, к сожалению, несмотря на линию президента Трампа в ходе предвыборной кампании, сохранилось, где-то даже стало более насыщенным, более напористым, ощущается боязнь честной конкуренции в целом ряде сфер", - сказал министр.

Он подчеркнул, что такая ситуация наблюдается как в поставках газа, когда Европе навязывается более дорогое сжиженное топливо, так и в коллективности наказания для российских спортсменов.

"Это проблема мировоззрения. В США укоренилась позиция исключительности", - добавил дипломат.