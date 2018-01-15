Эксперт о безопасности в школах: необходимо устанавливать рамки металлодетектора на входе

15 Янв. 2018 2018-01-15T11:35:55+03:00

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Президент Международной контртеррористической ассоциации Иосиф Линдер прокомментировал «КП» резню в пермской школе. В частности, он рассказал о том, как бывшие ученики могут пройти в образовательное учреждение. Как заметил эксперт, школьные охранники не могут знать в лицо всех школьников. Кроме того, посторонние могут выглядеть молодо, тогда их легко можно будет принять за учащихся.

Также Линдер поделился своим мнением о том, как можно обеспечить безопасность в школах.

- Скорее всего, мы придем постепенно к тому, что на вход должны быть рамки металлодетектора, необходимо досматривать портфели и сумки входящих детей. И всем преподавателям и учащимся школы, даже техническому персоналу, необходимо будет иметь идентификационные бейджики, которые удостоверяют их личность. Без этого проход на территорию школы должен быть закрыт. Плюс, естественно, один охранник не сможет при большом потоке детей ограничить вход или выход на территорию школы, - сказал эксперт Радио «Комсомольская правда».