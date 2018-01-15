В Сирии боевики пять раз за сутки нарушили режим перемирия

15 Янв. 2018 2018-01-15T11:43:30+03:00

Стрельба была зафиксирована в Алеппо и Латакии

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Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по вопросам, связанным с нарушениями режима прекращения боевых действий, зафиксировано пять случаев беспорядочной стрельбы. Нарушения были замечены в провинциях Латакия и Алеппо.

Установлено, что беспорядочная стрельба из минометов и стрелкового вооружения велась в районах, которые находятся под контролем боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация запрещена на территории Российской Федерации).

При этом эксперты отмечают, что в целом обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная.

В течение дня Центр по примирению враждующих сторон в Сирии провел две гуманитарные акции. В населенный пункт Маррат провинции Дейр-эз-Зор волонтеры доставили 2,6 тонны продуктов для местного населения. А в провинции Алеппо дети из малообеспеченных семей и сироты получили новогодние подарки, передает сайт телеканала «Звезда».