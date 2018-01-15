Общественная приемная Путина в Москве приняла первых посетителей

15 Янв. 2018 2018-01-15T15:24:15+03:00

Прием граждан будет проводиться со вторника по субботу

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В Москве в понедельник, 15 января, открылась общественная приемная действующего президента России Владимира Путина, который решил баллотироваться на новый срок в 2018 году.

Учреждение, которое разместилось в здании мэрии Москвы на Новом Арбате, уже посетители первые посетители. Ранее в этом же место располагался предвыборный штаб Путина, который на время этой избирательной кампании перенести в Гостиный двор.

"Общественная приемная Путина в Москве приняла сегодня первых посетителей", - цитирует ТАСС пресс-секретаря избирательного штаба Путина Андрея Кондрашова.

Известно, что прием граждан будет проводиться со вторника по субботу включительно.

Напомним, что президентские выборы состоятся 18 марта 2018 года. В этот раз Путин решил принять участие в избирательной гонке в качестве самовыдвиженца. На утро 12 января в его поддержку было собрано уже более полумиллиона подписей из 300 тысяч необходимых.