СМИ: Британия направила истребители для перехвата российских самолетов

15 Янв. 2018 2018-01-15T15:28:42+03:00

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В понедельник, 15 января, появилась информация о том, что британские истребители «Тайфун» были подняты в воздух по тревоге. Как рассказал журналистам источник в Минобороны Великобритании, самолеты вылетели с авиабазы Лоссимут, расположенной в Шотландии, для перехвата «российских самолетов, которые слишком близко подошли к воздушному пространству Соединенного Королевства».

«Операция продолжается, это российские самолеты», - сказал собеседник ТАСС.

Между тем в пресс-службе британского военного ведомства отказались официально подтвердить то, что речь действительно идем о российских воздушных судах.

Кстати, напомним, в октябре прошлого года истребители британских военно-воздушных сил (RAF) поднимались в воздух для перехвата пассажирского самолета. В результате лайнер ирландской авиакомпании Ryanair, летевший из литовского Каунаса в лондонский аэропорт Лутон, был вынужден приземлиться в другой воздушной гавани британской столицы - Станстед.