2018-01-15T15:36:41+03:00
В мире

Эрдоган пригрозил уничтожить создаваемые США пограничные отряды из сирийских курдов

Турецкий лидер отметил, что Анкара «в любую минуту» может начать новую военную операцию на севере арабской республики
Денис СУХОВ
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Эрдоган пригрозил уничтожить создаваемые США пограничные отряды из сирийский курдовЭрдоган пригрозил уничтожить создаваемые США пограничные отряды из сирийский курдовФото: REUTERS
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Анкара не допустит создания у своих границ курдской «террористической армии». Об этом заявил президент Турции Реджеп Эрдоган, комментируя планы коалиции США сформировать отряды пограничной безопасности из ветеранов «Сирийских демократических сил».

«Америка возле наших границ создает террористическую армию, которая угрожает безопасности Турции. Наша задача — задушить эту армию, пока она не родилась. Если США хотят с этими дикими существами наладить сотрудничество — это их дело. Но мы этого не позволим», - сказал Эрдоган, выступая в Анкаре.

Он также предупредил, что турецкие военные готовы «в любую минуту» начать новую операцию на севере Сирии, чтобы «решить проблему» в удерживаемом курдами Африне.

Ранее возглавляемая США коалиция анонсировала создание отрядов пограничной безопасности из ветеранов СДС, которые преимущественно состоят из курдов. Ожидается, что их расположат вдоль границ Сирии с Ираком и Турцией, а также по течению Евфрата.

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