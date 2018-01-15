Лавров обсудил с главой МИД Украины инициативу по охранной миссии ООН в Донбассе
В понедельник, 15 января, министр иностранных дел России Сергей Лавров пообщался по телефону со своим украинским коллегой Павлом Климкиным. В частности, в ходе этой беседы стороны обсудили перспективы выполнения минских соглашений и ситуацию, сложившуюся вокруг Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня на юго-востоке незалежной (СЦКК) после вывода из него российских военнослужащих.
Также собеседники поговорили о размещении охранной миссии ООН в Донбассе. «Отдельное внимание было уделено российской инициативе о создании миссии ООН по охране Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе», - говорится в сообщении, размещенном на сайте МИД РФ.
Кстати, ранее в понедельник Лавров в ходе большой пресс-конференции заявил, что Москва уважает территориальную целостность Украины в границах, сложившихся после референдума в Крыму. Кроме того, он напомнил о безальтернативности минских соглашений.
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