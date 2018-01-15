Скандал с VIP-камерами обернется для "Матросской тишины" увольнениями
В следственном изоляторе "Матросская тишина" ожидаются кадровые перестановки, вызванные скандалом с VIP-камерами. Такое заявление сделал начальник столичного управления Федеральной службы исполнения наказаний Сергей Мороз.
Напомним, ранее зампред Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева сообщила, что общественники обнаружили в одном из корпусов СИЗО роскошные камеры с современным холодильником, телевизорами и дорогим унитазом. Примечательно, что там содержались преимущественно подозреваемые в мошенничестве.
"Были проведены и планируются кадровые изменения в руководстве СИЗО-1. Учреждение поставлено на особый контроль как учреждение со сложной оперативной обстановкой", -цитирует "Интерфакс" Мороза.
Глава управления подчеркнул, что было обнаружено множество нарушений, в связи с этим многие сотрудники уже лишились своих постов и были привлечены к дисциплинарной ответственности.