Скандал с VIP-камерами обернется для "Матросской тишины" увольнениями

15 Янв. 2018 2018-01-15T15:41:33+03:00

Кроме того, теперь следственный изолятор будет находиться на особом контроле у ФСИН

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В следственном изоляторе "Матросская тишина" ожидаются кадровые перестановки, вызванные скандалом с VIP-камерами. Такое заявление сделал начальник столичного управления Федеральной службы исполнения наказаний Сергей Мороз.

Напомним, ранее зампред Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева сообщила, что общественники обнаружили в одном из корпусов СИЗО роскошные камеры с современным холодильником, телевизорами и дорогим унитазом. Примечательно, что там содержались преимущественно подозреваемые в мошенничестве.

"Были проведены и планируются кадровые изменения в руководстве СИЗО-1. Учреждение поставлено на особый контроль как учреждение со сложной оперативной обстановкой", -цитирует "Интерфакс" Мороза.

Глава управления подчеркнул, что было обнаружено множество нарушений, в связи с этим многие сотрудники уже лишились своих постов и были привлечены к дисциплинарной ответственности.