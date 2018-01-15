МЭР ожидает ускорения роста ВВП России в 2018 году

15 Янв. 2018 2018-01-15T15:41:35+03:00

А темпы экономического роста по итогам 2017 года ведомство предварительно оценило на уровне 1,4-1,8%

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Минэкономразвития России ожидает ускорение роста ВВП РФ в текущем году до уровня около 2%.

«Экономика продемонстрирует ускорение темпов экономического роста, которые сохранятся на уровне около 2%», - говорится в материалах, подготовленных ведомством.

При этом МЭР предварительно оценило рост ВВП РФ в 2017 году. Как отметили в министерстве, месячные и квартальные данные Росстата указывают на темп роста по итогам прошлого года на уровне 1,4-1,8%, что ниже прогноза. По данным Минэкономразвития, основной отрицательный вклад в ВВП внесла динамика промышленного производства.

Кстати, напомним, в октябре минувшего года министр экономического развития РФ Максим Орешкин утверждал, что в 2017 году рост ВВП России составит чуть больше 2%. «По итогу второго квартала текущего года рост ВВП составил 2,5%, в третьем квартале имеем 2,2%. И вполне выходим на эти 2%, даже чуть больше к концу этого года», - сказал тогда глава ведомства.