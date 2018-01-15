2018-01-15T15:52:23+03:00
Политика

Дамаск осудил планы коалиции США создать пограничные отряды из СДС

Сирийское правительство полно решимости положить конец любому присутствию американских сил на территории арабской республики
Денис СУХОВ
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Дамаск осудил планы коалиции США создать пограничные отряды из СДСДамаск осудил планы коалиции США создать пограничные отряды из СДСФото: REUTERS
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Правительство в Дамаске осудило планы возглавляемой США международной коалиции подготовить отряды пограничной безопасности из бойцов «Сирийских демократических сил».

Отмечается, что подготовка вооруженных отрядов на северо-востоке арабской республики угрожает территориальной целостности и единству страны.

«Это грубейшее нарушение международного права. США предпринимают подобные меры в рамках своей разрушительной политики в регионе. Они разжигают ненависть и препятствуют разрешению кризисов», - цитирует агентство SANA источник в МИД Сирии.

Сирийские власти исполнены решимости положить конец присутствию США на территории страны.

«Сирийский народ и его армия, которые одержали сокрушительные победы над терроризмом и элементами американского проекта, решительно намерены положить конец любому присутствию США на территории Сирии», - добавил источник.

Ранее коалиция США анонсировала планы подготовить из ветеранов СДС отряды пограничников, которые разместят в подконтрольных курдам районах Сирии.

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