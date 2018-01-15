Дамаск осудил планы коалиции США создать пограничные отряды из СДС
Правительство в Дамаске осудило планы возглавляемой США международной коалиции подготовить отряды пограничной безопасности из бойцов «Сирийских демократических сил».
Отмечается, что подготовка вооруженных отрядов на северо-востоке арабской республики угрожает территориальной целостности и единству страны.
«Это грубейшее нарушение международного права. США предпринимают подобные меры в рамках своей разрушительной политики в регионе. Они разжигают ненависть и препятствуют разрешению кризисов», - цитирует агентство SANA источник в МИД Сирии.
Сирийские власти исполнены решимости положить конец присутствию США на территории страны.
«Сирийский народ и его армия, которые одержали сокрушительные победы над терроризмом и элементами американского проекта, решительно намерены положить конец любому присутствию США на территории Сирии», - добавил источник.
Ранее коалиция США анонсировала планы подготовить из ветеранов СДС отряды пограничников, которые разместят в подконтрольных курдам районах Сирии.
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