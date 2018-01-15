В Минфине не обсуждают возможность повышения ставки НДФЛ
В Министерстве финансов РФ не рассматривается возможность повышения ставки налога на доходы физических лиц. Об этом сообщил руководитель департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов.
«В Минфине вопрос повышения НДФЛ не рассматривается и Минфин такое не предлагает», - заявил Сазанов журналистам.
Однако чиновник не смог подтвердить, что инициативы о повышении НДФЛ не рассматриваются за пределами ведомства.
Ранее СМИ сообщили, что в правительстве обсуждаются возможные варианты увеличения государственного финансирования медицины, образования и развития инфраструктуры. Утверждается, что необходимые дополнительные средства могут получить за счет увеличения налогов и акцизов на предметы роскоши или повышения ставки НДФЛ до 15%.
Другими источниками финансирования могут стать повышение пенсионного возраста, смягчение бюджетного правила или сокращение расходов на правоохранительные органы и контрольно-ревизионный аппарат.