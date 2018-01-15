Консульский отдел посольства США в Москве начнет работу в новом здании

15 Янв. 2018 2018-01-15T16:17:37+03:00

Теперь в здании консульства находятся 23 окна для приема посетителей. Фото ИТАР-ТАСС/Александра Мудрац

Со вторника принимать посетителей будут по адресу: Большой Девятинский переулок, 8

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Консульский отдел американского посольства переехал в новое здание в центре Москвы. Уже со вторника, 16 января, посетителей начнут принимать по адресу Большой Девятинский переулок, 8. Такое заявление сделали в дипмиссии США.

При этом отмечается, что переезд был осуществлен с целью обеспечения наиболее комфортных условия получения россиянами услуг.

"В частности, пропускная способность нового помещения консульского отдела гораздо выше, что создает потенциал для приема большего числа посетителей", — передает "Интерфакс" со ссылкой на посольство.

Так, теперь в здании находятся 23 окна для проведения собеседований, однако дипмиссия может использовать лишь половину из них. Это связано с тем, что в августе 2017 года Россия потребовала сократить число американских дипломатов, работающих в стране.