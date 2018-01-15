2018-01-15T16:21:49+03:00
Общество

Ксения Собчак на радио "Комсомольская правда": "Решение участвовать в выборах изменило мою жизнь"

Кандидат "против всех" призналась, что решение приняла летом в жарких спорах о том, что нам делать раньше в том числе и с мужем
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Ксения Собчак во время трансляции на сайте "Комсомольская правда" сообщила, что решение участвовать в выборах изменило и еще изменит ее жизнь. Ксения рассказала, что в один момент поняла, что достигла потолка в своей профессии.

- Я уже долго занимаюсь политической журналистикой, - отметила кандидат в президенты РФ. - И я поняла, что готова к чему-то большему, готова заниматься политикой всерьез.

Окончательное же решение Ксения Анатольевна принимала летом, но не в администрации Президента, как с иронией спросили ее ведущие.

- Мы обсуждали это летом, с моими близкими, в том числе и с моим мужем <Максимом Виторганом - прим. редакции>, у нас были долгие и горячие споры о том, что нам делать, - рассказала кандидат "против всех".

Напомним, прямо в эти минуты кандидат Ксения Собчак общается с журналистами на радио "Комсомольская правда".

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