Ксения Собчак назвала неэффективной позицию Навального по бойкотированию выборов

15 Янв. 2018 2018-01-15T16:28:14+03:00

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В эфир радио «КП» пришла кандидат в президенты Ксения Собчак. Она во время прямой трансляции на сайте KP.RU ответила на вопрос политического обозревателя Владимира Ворсобина о призывах бойкотировать выборы.

- Мне как раз в этом смысле позиция Алексея Навального кажется совсем неэффективной, - ответила на вопрос обозревателя «КП» Ксения Собчак. - И я как раз совсем не согласна по поводу явки. Вот это миф: «Если вы пойдете на выборы, то вы повысите явку и поможете администрации президента». Понимаете, понижать явку и бойкотировать выборы - очень неэффективный механизм. Но он мог бы быть эффективным, если бы у нас был порог явки. Как вы знаете, порог явки отменен. Выборы будут действительны, не зависимо от того, сколько людей придут на выборы.

Вы можете следить в прямом эфире за разговором Ксении Собчак с ведущими журналистами "Комсомолки".