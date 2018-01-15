Ксения Собчак в интервью «КП»: «Крым под санкциями, и он будет нищать, его люди будут жить плохо!»
Кандидат в президенты России уточнила свое мнение по поводу судьбы жителей полуострова
Ксения Собчак пришла в студию «Комсомольской правды»Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Кандидат в президенты России Ксения Собчак пришла в студию «Комсомольской правды», где в том числе, на вопрос, почему она использует в своей программе антикрымскую риторику, ответила:
«Я наоборот хочу защищать людей Крыма. Этот регион под санкциями и ограничениями, значит: он будет нищать, люди будут жить там плохо, международное сообщество будет давить и мы будем тратить все больше денег на Крым. Я не хочу такой судьбы для жителей Крыма», - заявила Собчак на сайте kp.ru.
Вы можете следить в прямом эфире за разговором Ксении Собчак с ведущими журналистами "Комсомолки".