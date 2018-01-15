2018-01-15T16:35:44+03:00
Общество

Ксения Собчак обогнала Григория Явлинского по возможным голосам россиян в опросе ВЦИОМ

В беседе на радио "Комсомольская правда" она высказала по Крыму мнения схожие с предыдущим гостем
Ольга АФАНАСЬЕВА
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По данным ВЦИОМ Ксения Собчак обогнала Григория Явлинского по возможным голосам от россиян на выборах президента. Такую статистику в трансляции на сайте kp.ru привел в беседе с Ксенией Собчак журналист "Комсомолки" Владимир Ворсобин. Ксения Собчак в беседе рассказала о своих взглядах на отделение Крыма, ведущие программы отметили, что не так давно подобные же взгляды высказывал в этой же радио студии другой кандидат, Григорий Явлинский. - Сейчас за вас готовы голосовать 0,7% россиян, за него - 0,6%. Как вы считаете, вот такая антикрымская позиция - это норамльно для кандидата в президенты, - поинтересовался ведущий у Ксении Собчак. На этот вопрос Ксения Анатольевна возразила, что ее позиция не является антикрымской и ее задача сделать так, чтобы у жителей Крыма были все возможности для нормальной и комфотной жизни. По ее словам, сейчас на полуострове не работают многие российские компании и это ухудшает качество жизни крымчан.

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