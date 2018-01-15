В Ирландии женщина вышла замуж за 300-летний дух гаитянского пирата

15 Янв. 2018 2018-01-15T16:49:17+03:00

Многодетная мать призналась, что ни с кем не чувствовала такой близости

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Жительница Северной Ирландии Аманда Тиг связала себя узами брака с призраком гаитянского пирата, который умер почти 300 лет назад.

Женщина рассказала, что ее избранника зовут Джек, у него темная кожа и волосы, а еще он очень сильный дух, способный двигать предметы и выключать свет. В прошлом мужчина был казнен за свои преступления.

Как оказалось, 45-летнюю британку и призрака свела вместе любовь к пиратской атрибутике - Тиг подрабатывает аниматором в образе Джека Воробья. По словам женщины, она не чувствовала подобной близости даже с бывшим мужем, от которого родила пятерых детей.

Женщина мечтала о свадьбе с гостями и белым платьемФото: СОЦСЕТИ

Со временем Аманда поняла, что хочет сделать Джека не просто своим сексуальным партнером, а мужем. Церемония бракосочетания состоялась на небольшой лодке в присутствии медиума, который помог призраку принести клятву. Между тем, роль жениха исполнял флаг "Веселый роджер".

По данным издания Metro, близкие поддержали такое решение Тиг.