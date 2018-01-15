2018-01-15T18:21:09+03:00
Политика

Ксения Собчак уверена, что Путин выиграет эти выборы

В эфире радио «КП» она рассказала о грядущей президентской гонке [видео]
Роман ГОЛОВАНОВ
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Собчак: Выборы выиграет Путин.«Я не считаю, что сейчас возможно кому-то выиграть эти выборы, кроме Путина. Для меня - это возможность заявить о себе», - призналась Ксения Собчак в эфире Радио «Комсомольская правда».

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В понедельник, 15 января, в эфир радио «КП» пришла кандидат в президенты Ксения Собчак. Она ответила на вопросы слушателей. Один из вопросов коснулся грядущей гонки за пост главы России.

- Я не считаю, что сейчас возможно кому-то выиграть эти выборы, кроме Путина. Но нынешние выборы - возможность заявить о себе на будущее, - сказала Собчак.

Ранее в эфире Радио «Комсомольская правда» Ксения Собчак назвала Крым украинским, а жителей полуострова – неполноценными.

Напомним, что смотреть прямую трансляцию эфира вы можете на сайте kp.ru, а также в соцсетях «Комсомолки».

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