Ксения Собчак уверена, что Путин выиграет эти выборы
Собчак: Выборы выиграет Путин.«Я не считаю, что сейчас возможно кому-то выиграть эти выборы, кроме Путина. Для меня - это возможность заявить о себе», - призналась Ксения Собчак в эфире Радио «Комсомольская правда».
В понедельник, 15 января, в эфир радио «КП» пришла кандидат в президенты Ксения Собчак. Она ответила на вопросы слушателей. Один из вопросов коснулся грядущей гонки за пост главы России.
- Я не считаю, что сейчас возможно кому-то выиграть эти выборы, кроме Путина. Но нынешние выборы - возможность заявить о себе на будущее, - сказала Собчак.
Ранее в эфире Радио «Комсомольская правда» Ксения Собчак назвала Крым украинским, а жителей полуострова – неполноценными.
Напомним, что смотреть прямую трансляцию эфира вы можете на сайте kp.ru, а также в соцсетях «Комсомолки».