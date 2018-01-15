На рудниках в Африке нашли пятый по величине алмаз в мире

15 Янв. 2018 2018-01-15T16:56:28+03:00

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В африканском королевстве на рудниках нашли один из крупнейших в мире алмазов. Драгоценный камень весит 910 карат, и это позволяет поместить его на 5 строчку в рейтинге алмазов по величине.

Как сообщается на сайте добывающей корпорации Gem Diamonds Ltd, найденный алмаз уникален не только своей величиной. он бесцветен и практически не содержит примесей.

- Алмаз принадлежт к типу IIa - чистые, стопроцентные, без примесей азота в крсталлической решетке, по цвету он принадлежит к классу B, - говорится в сообщении корпорации.

До этого самый крупный алмаз, найденный на рудниках Лесото, весил 603 карата. Пока неизвестно, что будет делать компания с уникальным алмазом, здесь не раскрывают даже рыночную стоимость камня. Преположительно, по данным брокерской компании Liberum, драгоценный камень может стоить 40 млн долларов.