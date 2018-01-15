В Москве более тысячи человек эвакуированы из горящей электрички

15 Янв. 2018 2018-01-15T17:13:03+03:00

Данных о пострадавших пока не поступало Фото: Иван ПРОХОРОВ

Изменить размер текста: A A

На востоке Москвы более тысячи человек эвакуированы из пригородной электрички из-за возгорания. Такое заявление сделал источник в экстренных службах города.

Сообщается, что инцидент произошел в районе станции "Кусково" Горьковского направления движения поездов. Возгорание зафиксировано в одном из вагонов состава, следовавшего по маршруту Москва - Петушки.

На место инцидента выехали пожарно-спасательные бригады и сотрудники полиции. Между тем, в пресс-службе Главного управления МЧС России по Москве уже подтвердили факт данного происшествия.

"Поступила заявка на возможное возгорание, информация уточняется", - цитирует ТАСС ведомство.

Предварительной причиной инцидента является короткое замыкание, которое вынудило машиниста совершить экстренное торможение, так и не доехав до станции.

Данных о пострадавших пока не поступало.