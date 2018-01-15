После резни в Перми могут быть усилены меры безопасности в школах

15 Янв. 2018 2018-01-15T18:06:16+03:00

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После инцидента с резней в пермской школе могут быть усилены меры безопасности во всех образовательных учреждениях страны. Такое заявление сделала вице-премьер Ольга Голодец.

Она также рассказала, что анализом происшествия займется специальная рабочая группа правительства под руководством министра образования и науки РФ Ольги Васильевой.

"Конечно, будет полный разбор этого случая. С таким вопиющим инцидентом мы не сталкивались ни разу. Здесь нужна очень серьезная работа. Такого не должно повториться", - цитирует "Интерфакс" Голодец.

По словам вице-премьера, предлагаемые к принятию меры безопасности будут обсуждаться со всем гражданским обществом.

Напомним, в понедельник двое подростков в масках ворвались в школу, зашли в кабинет с учениками 4 класса и устроили поножовщину. В результате пострадали 15 человек. Учительнице и двум младшеклассникам понадобилось хирургическое вмешательство. Нападавших уже задержали и также доставили в больницу. Детали происшествия выясняются.