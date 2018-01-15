2018-01-15T18:06:09+03:00
Общество

В Вашингтоне в метро поезд с 60 пассажирами сошел с рельсов

По предварительным данным, пострадавших нет, а пассажиров довезли до следующей станции автобусами
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В Вашингтоне с рельсов сошел поезд в метро. В это время в вагонах находились шестьдесят человек. О случившемся в твиттере сообщили представители управления городских пассажирских перевозок.

- Поезд сошел с рельсов рядом со станцией Farragut North. По предварительным данным, пострадавших нет. На месте происшествия работают службы неотложной помощи, - говорится в сообщении.

Всех пассажиров быстро и безболезненно эвакуировали из поезда. Красная ветка, по данным управления, продолжает работать на двух участках. На отрезке между станциями Dupont и Judiciary Square, где ведутся работы, движения нет, пассажиров до следующей станции доставляют автобусами. При этом движение в метро не останавливается.

Пока информации о причинах инцидента нет, на месте происшествия в данный момент работают технические службы.

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