2018-01-15T17:39:50+03:00
Политика

Путин обсудил с премьером Италии ситуацию в Ливии и кризис на Украине

Политики провели продолжительный телефонный разговор, в ходе которого обменялись мнениями по актуальным темам двустороннего сотрудничества
Денис СУХОВ
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ФОТО Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАССФОТО Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Италии Паоло Джентилони провели продолжительный телефонный разговор, в ходе которого обменялись мнениями по актуальным темам международной повестки и вопросам двустороннего сотрудничества.

Политики обстоятельно обсудили развитие взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической и энергетических сферах. Также стороны выразили удовлетворение в связи с успешным открытием фестиваля «Русские сезоны» в Италии. В рамках события планируется 250 культурных мероприятий, которые поспособствуют укреплению дружеских отношений между народами двух стран.

Кроме того, Путин и Джентилони уделили внимание ситуации в Ливии и кризису на Украине, сообщает пресс-служба Кремля.

Глава итальянского кабмина положительно оценил роль, которую сыграла Россия в Совете Безопасности ООН по ливийскому досье. Стороны условились продолжать контакты на различных уровнях.

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