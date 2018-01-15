2018-01-15T18:06:04+03:00
Общество

"Заминировавший" Курский вокзал мужчина получил четыре года колонии

В апреле прошлого года 52-летний россиянин бросил под ноги контролера пакет, заявив, что это бомба
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В результате действий мужчины в апреле прошлого года пришлось эвакуировать весь Курский вокзалВ результате действий мужчины в апреле прошлого года пришлось эвакуировать весь Курский вокзалФото: Иван ВИСЛОВ
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Мужчина, который в апреле "заминировал" Курский вокзал, был приговорен к четырем годам колонии особого режима. Такое решение вынес Басманный районный суд Москвы.

Напомним, в прошлом году ранее судимый житель Владимирской области, будучи в состоянии алкогольного опьянения, заявил контролеру на вокзале, что в его пакете находится бомба. После этого 52-летний мужчина бросил якобы взрывное устройство на пол. В результате здание было эвакуировано. Правоохранители так и не нашли следов взрывчатого устройства.

По данным Московской межрегиональной транспортной прокуратуры, мужчину признали виновным в заведомо ложном сообщении об акте терроризма.

"Суд назначил подсудимому наказание в виде одного года лишения свободы и путем частичного сложения с ранее назначенным наказанием за совершение другого преступления окончательно назначил виновному наказание в виде четырех лет лишения свободы", - цитирует ТАСС пресс-службу ММТП.

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